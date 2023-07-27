Sağlık çalışanları iki gün iş bırakacak

Ankara’da hekimler ve sağlık çalışanlarını temsil eden 21 sivil toplum kuruluşu, etki alanlarını genişletmek ve ortak eylemsellikte buluşmak için Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele (SABİM) Platformu’nu kurdu.

SABİM hakkında bilgi veren Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, Ankara’da 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonunun platformu kurduğunu söyledi.

Akarken, öncelikle devletin kasasından ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin kaldırılmasını, bunun yerine emekliliğe yansıyan katsayı düzenlemesiyle iyileştirilmeler yapılmasını istediklerin ifade etti.

Sağlıkçılar iş bırakacak

Sendika başkanı Akarken, şunları söyledi: "1 - 2 Ağustos tarihlerinde sağlık kurum çalışanları iş bırakacak. 1-2 Ağustos’ta ülkemizde oluşacak ideal sağlık sisteminin en büyük destekçisi olan sağlık ordusu bizler, hastalarımızın nitelikli tedavi olma ve iyileşme hakkını savunduğumuzun vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti oluşumu için verilecek bu mücadelede sadece kendimiz için değil; vatandaşımız için de mücadele ettiğimizin bilinciyle tüm halkımızı yanımızda olmaya davet ediyoruz."