ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Sağlık çalışanlarına saldırıda gözaltı sayısı 5'e çıktı

Sağlık çalışanlarına saldırıda gözaltı sayısı 5'e çıktı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında beş şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık çalışanlarına saldırıda gözaltı sayısı 5'e çıktı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin ardından 3 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verecek.

Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili kararlılık mesajıBakan Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili kararlılık mesajı

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap