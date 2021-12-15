Sağlık çalışanlarından bir günlük iş bırakma eylemi

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek için iş bırakma eylemi yaptı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi önünde toplanan sağlık çalışanları, COVID-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık personeli ve vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.

Pankart açıp slogan atan sağlık çalışanları adına basın açıklamasını İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu.

Saip, "Bu grev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verilmelidir. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis'e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var." diye konuştu.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu da "Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için buradayız. Sözümüzün duyulmasını istiyoruz. Bu bir uyarı eylemidir. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Bugün bütün sağlık çalışanları olarak bir aradayız ve acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde hastane içinde yürüdü.

"Ek iş yapabilelim"

Birlik Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları da, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde pazar tezgahı kurdu. Düşük maaşlara tepki göstermek amacıyla bir günlüğüne iş bırakan sağlık çalışanları tezgahtan patates, soğan ve limon satarak "Memurun ek iş yapmasının önündeki engel kalksın. Yasal düzenleme yapılsın ki ek iş yapabilelim." açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanları adına basın açıklamasını Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol yaptı. Ek gelir getirici iş yapmaları yasak olan memurun geçinme telaşına düştüğünü belirten Doğruyol şunları söyledi:

"Fazla mesai yapabilen memurlar, üç beş kuruş ücret almaya çalışmakta. Pek çok memurumuz da ailelerinden ekonomik destek alarak yaşamlarını devam ettirme çabası içerisinde. Oysaki memur, soyut olan devletin somut varlıklarıdır. Devlet, devlet memurlarının şahsında temsil edilir. Bundan dolayıdır ki memurun geliri çok yüksek olmasa da memur kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlayabilmelidir. Biz sağlık çalışanı memurlar olarak, doktorundan hemşiresine, teknisyeninden memuruna, pandemi sürecinde zorlu süreçlerden geçtik ve bitmeyen salgın hastalıkla zorlu sürecimiz halen devam ediyor. Sayın Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, bazı devlet büyüklerimiz ‘Sağlık çalışanlarımızın yüzde 100 ek ödemelerini artırdık’ dediğinde sokaktaki vatandaşımız zannediyor ki sağlık çalışanlarının maaşları yüzde 100 artmış. Sayın Sağlık Bakanımızın 'Doktorlarımızın maaşlarını 2500 TL ile 5000TL arasında zam yaptık” açıklaması, yapılan bir zam olmamasına rağmen başta doktorlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımızı zorda bırakmıştır. Bu kararı da geri çektiler. Neredeyse tüm vatandaşlarımızda doktorlara 5 bin TL zam yapıldı algısı oluşmasına sebep olmuş ve tüm sağlık çalışanlarımızı üzmüştür."

Memurların alım gücünün düştüğünü vurgulayan Doğruyol şöyle devam etti:

"Yaklaşık 10 yıldır yetkili sendika ve mevcut hükümet arasında yapılan toplu sözleşmelerde oynanan tiyatro sonucunda memurların alım gücü oldukça eksilmiş, sadece yılbaşından bu yana memurlarımızın alım gücü yaklaşık yüzde 40 düşmüştür. Bugün bırakın yüzde 5'lik, yüzde 7'lik zamları, 2022 Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 100 zam yapsanız bile 2002'deki alım gücüne ulaştıramazsınız. Sözde enflasyon oranlarında yapılan zam sıfır zam demektir. Kaldı ki TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarıyla, vatandaşın enflasyonu arasında en az yüzde 100’lük farkın olduğu da ortadadır. Evet biz sağlık çalışanları olarak ne istiyoruz? Biz sendika yöneticilerimiz olarak düşündük taşındık. Çift maaş istesek olmaz. Yüzde 100 zam istesek olmaz. Dedik ki memurun ek iş yapmasının önünde ki engel kalksın. Yasal düzenleme yapılsın ki, biz memurlar olarak ek iş yapabilelim. Mesela dedik ki pazarcılık yapabiliriz. Pazarda patates, soğan, limon satabiliriz." (AA/ANKA)