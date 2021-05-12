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Sağlık çalışanlarının eşlerine aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmasına geçileceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etiketler
koronavirüs