ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz kullanım hakları uzatıldı

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz kullanım hakları uzatıldı

İBB Başkanı İmamoğlu, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz kullanım haklarının yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz kullanım hakları uzatıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklardan ücretsiz kullanım haklarının yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap