Sağlık çalışanlarıyla ilgili teklif kabul edildi

Sağlıkla İlgili Bazı kanunlarda ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmeler sonunda kabul edildi.



01/01/2029 tarihine kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir.



Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (26 bin) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (20 bin) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.



Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.



Bakanlık Merkez Teşkilatı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı çalışanlar ile sağlık ve yardımcı hizmet sınıfları döner sermayeden ödenecek ek ödeme oranları belirlenecek. Oranlar; profesör ve doçentlerin ek ödeme oranı yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve uzman diş tabipleri ile uzmanların yüzde 700’den yüzde 850’ye, pratisyen tabip ile diş tabipleri ile uzman eczacıların yüzde 500’den yüzde 650’ye, hastane müdürü ve hastanelerde görevli eczacıların yüzde 250’den yüzde 305’e, diğer personele ise yüzde 150’den yüzde 225’e yükseltilecek.



Sabit ek ödeme oranları, sadece pratisyen tabip ve diş tabipleri için arttırılmış; yüzde 180’den, yüzde 265’e çıkarılacak.



Sağlık sigortasından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31.12.2021 tarihine kadar tahsil edilememiş tutarların 5 bin TL’ye kadar olan kısmı silinecek.



Üniversite öğretim üyelerinin ek ödeme matrah tavanları arttırılıyor.



Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemesinin de merkezi bütçeden karşılanacak.



Kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığı’ndaki atama ve yer değiştirilmelerine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.



Sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimlerinin pozisyon sayısı 22 binden 27 bine çıkarılacak.



Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan personel de ek ödemeden yararlanacak.