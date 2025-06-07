Sağlık durumu nasıl oldu? Manisa Belediye Başkanı Zeyrek’ten sevindiren haber

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuz motorundan kaynaklanan kaçak elektrik nedeniyle elektrik çarpmasına maruz kaldı. Kalbi duran Zeyrek, 70 dakika süren kalp masajının ardından yeniden hayata döndürüldü.

Yoğun bakımda tedavisi süren Zeyrek’in sağlık durumuyla ilgili Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

Başhekim Prof. Dr. Topçu, Başkan Zeyrek’in dirençli bir bünyeye sahip olduğunu belirterek, “Kalp ritmi 50. dakikada geri döndü. Bu kaliteli bir dönüş oldu. Sonrasında yoğun bakımda Ecmo (vücut dışı oksijenlendirme) tedavisine başladık ve olumlu yanıt aldık. Böbrek fonksiyonlarında da iyileşme görülüyor” dedi.

Zeyrek'in solunumu cihazla sağlanırken, yoğun bakım tedavileri ileri düzeyde devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastane önünde yaptığı açıklamada, “Manisa'da herkesin Ferdi Başkan için yüreği ağzında. Her geçen saat daha iyi haber alıyoruz. O çok dirençlidir, çok kararlıdır. Dualar eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

Özel, Zeyrek’in iyileşme sürecine dair umutlarını şu sözlerle dile getirdi:

“Ne oluyorsa, Ferdi Başkan'ın bugüne kadar dokunduğu yoksulların, çocukların, garibanların dualarıyla oluyor. 70 dakika boyunca kalbi çalışmayan bir insanın yeniden yaşama dönmesi olağanüstü.”

Yoğun bakımda tüm sağlık ekibinin seferber olduğunu vurgulayan Özel, “Yapılması gereken her şey yapılıyor. Her haber bir öncekinden daha iyi. Bu zor günü birlikte atlatacağız” dedi.