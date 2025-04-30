SAĞLIK OCAĞI VE ECZAENELER 1 MAYIS'TA AÇIK MI? Yarın sağlık ocağı, eczaneler kapalı mı olacak?

Yarın tüm yurtta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı aynı zamanda resmi tatil. Bu nedenle tatillerde sağlık ocaklarının ve eczanelerin durumu epey araştırılıyor. Peki 1 Mayıs'ta sağlık ocağı, eczaneler açık mı?

1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkemizde resmi tatil. Bu sebeple sağlık ocakları resmi tatillerde kapalı oluyor.

1 Mayıs'ta eczaneler kapalı mı?

Aynı şekilde resmi tatillerde eczaneler kapalı olurken nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.