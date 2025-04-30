SAĞLIK OCAĞI VE ECZAENELER 1 MAYIS'TA AÇIK MI? Yarın sağlık ocağı, eczaneler kapalı mı olacak?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sağlık ocaklarının ve eczanelerin durumu merak ediliyor. Resmi tatil nedeniyle kafalarda soru işaretleri oluşurken "1 Mayıs'ta sağlık ocağı, eczaneler açık mı?", "Yarın sağlık ocağı, eczaneler kapalı mı olacak?" soruları pik yapmış durumda...
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Yarın tüm yurtta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı aynı zamanda resmi tatil. Bu nedenle tatillerde sağlık ocaklarının ve eczanelerin durumu epey araştırılıyor. Peki 1 Mayıs'ta sağlık ocağı, eczaneler açık mı?
1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkemizde resmi tatil. Bu sebeple sağlık ocakları resmi tatillerde kapalı oluyor.
1 Mayıs'ta eczaneler kapalı mı?
Aynı şekilde resmi tatillerde eczaneler kapalı olurken nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.