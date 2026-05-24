Sağlık ocağı ve eczaneler yarın açık mı, kapalı mı? 25 Pazartesi 2026 hastaneler çalışıyor mu?

İslam dünyası Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Bayram yaklaşırken sağlık ocağı ve eczanelerin durumu merak ediliyor. Sağlık sorunu yaşayanlar durumu netleştirmek için "Sağlık ocağı ve eczaneler yarın açık mı, kapalı mı" sorusunu yöneltiyor.

Sağlık ocağı ve eczaneler yarın açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Kamu personeli pazartesi ve salı günü idari izinli sayılacak. Bu sebeple sağlık ocağı kapalı olacak. Eczaneler ise açık olacak.

Devlet hastanelerinde pratisyen hekimler görev alırken özel sektörde bu durum değişebilir.