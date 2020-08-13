Sağlık personeli alımı başvuru şartları belli oldu

13 Ağustos 2020

Pamukkale Üniversitesi'nin 173 sağlık personeli alımı yapacağına dair ilan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamu personeli ilanları sayfasında yayımlandı.

İlana göre, hemşire, röntgen teknisyeni, veteriner, sağlık teknikeri, sağlık fizikçisi, laborant gibi branşlara sözleşmeli personeller istihdam edilecek. 12 Ağustos'ta başlayan ve 26 Ağustos'a kadar devam edecek başvuru işlemleri Pamukkale Üniversitesi'nin internet sitesinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 657 sayılı Devlet memurları Kanun'unun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. 657 sayılı Kanun'unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. Erkek adaylar için askerlik hizmeti şartı aranmamaktadır. 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Pamukkale Üniversitesi duyurdu

Pamukkale Üniversitesi tarafından duyurusu yapılan 173 sözleşmeli sağlık personeli ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır."