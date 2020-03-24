Sağlık personeline ücretsiz ulaşım

24 Mart 2020

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamu ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak.

Ayrıca, sağlık personeli kamuya ait sosyal tesislerden de aynı tarihe kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Ek ödeme kararı yürürlüğe girdi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle, üniversitelerin tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine, yer ve personel yönünden kapsam ve oranı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı ilgili kanunla belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.