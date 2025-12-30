Sağlık riski tespit edildi! Bir temizlik ürünü toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlık açısından risk taşıdığı belirlenen yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.

Yapılan incelemeler sonucunda bir yağ çözücü temizlik ürününün güvensiz bulunduğu ve bu nedenle satışının durdurularak piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Sağlık açısından risk teşkil ediyor

Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında, yetkili kuruluşların gerçekleştirdiği kontrollerde Best markasına ait söz konusu temizlik ürününün kullanımının sağlık açısından risk oluşturduğu tespit edildi.

Bu bulgular doğrultusunda ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne eklendi.

Ürünler toplatılacak

Tüketici güvenliğini korumak amacıyla ilgili ürün için satış yasağı uygulanırken, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına yönelik süreç de başlatıldı. Bakanlık, denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.