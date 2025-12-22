Sağlık riski tespit edildi: Ticaret Bakanlığı o kalemlerin satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı son duyuruda, sağlık açısından risk taşıdığı belirlenen yeni bir ürünü kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında bir kırtasiye ürününün kullanımının güvensiz olduğu tespit edildi.

İdari işlem başlatıldı

Yetkili kuruluşların incelemeleri sonucunda, Taros markasına ait keçeli kalemlerin ilgili mevzuata aykırı olduğu ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlendi. Bu tespitlerin ardından söz konusu ürün hakkında idari işlem başlatıldı.

Bakanlık, risk taşıdığı belirlenen ürünün satışının yasaklandığını ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı. Alınan kararın, özellikle çocukların sağlığının korunmasına yönelik olduğu vurgulandı.

Öte yandan yetkililer, tüketicilere GÜBİS üzerinden yapılan duyuruları düzenli olarak takip etmeleri ve güvensiz olduğu ilan edilen ürünleri kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.