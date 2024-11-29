Sağlık-Sen kararını açıkladı! 2-6 Aralık'ta aile hekimleri iş bırakacak mı?

Sağlık-Sen Sekretarya Toplantıları kapsamında konuşma yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimlerinin, bazı sendika ve derneklerin 2-6 Aralık'taki iş bırakma eylemine katılmayacaklarını belirtti.

Doğan, "Biz sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyoruz. Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz. Evet sorun olabilir, mağduriyet olabilir. Ama bunun yolu başkalarını mağdur etmek değil. İş bırakmadan, yeni mağduriyet oluşturmadan aile hekimlerimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.