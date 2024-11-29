Sağlık-Sen kararını açıkladı! 2-6 Aralık'ta aile hekimleri iş bırakacak mı?
Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı bazı sendikalar, dernekler ve aile hekimleri, 2-6 Aralık'ta iş bırakma kararı almıştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan "Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz" diyerek iş bırakmayacaklarını açıkladı.
Sağlık-Sen Sekretarya Toplantıları kapsamında konuşma yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, aile hekimlerinin, bazı sendika ve derneklerin 2-6 Aralık'taki iş bırakma eylemine katılmayacaklarını belirtti.
Doğan, "Biz sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyoruz. Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz. Evet sorun olabilir, mağduriyet olabilir. Ama bunun yolu başkalarını mağdur etmek değil. İş bırakmadan, yeni mağduriyet oluşturmadan aile hekimlerimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.