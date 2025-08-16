Sağlık-Sen’den 81 ilde '112 dakikalık' oturma eylemi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), hükümetin 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında açıkladığı zam teklifine tepki olarak 81 ilde eş zamanlı “112 dakikalık oturma eylemi” düzenledi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işlemeye devam ediyor. Ön müzakerelerin ardından Kamu İşveren Heyeti’nin açıkladığı teklif, sendikaların tepkisini çekti. Hükümet, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam teklif etmişti. Ancak bu oranlar Memur-Sen ve bağlı sendikalar tarafından kabul edilmedi.

Bu kapsamda Sağlık-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Burada konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hükümetin yeni teklifini de reddettiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bu teklifin çarşıyla, pazarla hiçbir alakası yok. Kamu işveren heyeti, sahanın sesine kulak vermiyor. Biz, memurun geçim derdini mesele etmelerini istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Biz adil, hakkaniyetli bir teklif istiyoruz.”

Sağlık çalışanlarının karşı karşıya olduğu zorluklara da değinen Doğan, “Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, ebelerimiz, laboratuvar teknisyenlerimiz 7/24 vatandaşın sağlığı için hizmet ediyor. Ancak bunun karşılığını alabiliyor muyuz? Biz esnaf değiliz, bir şey satmıyoruz. Sabit ücretle çalışıyoruz. Hemşirenin, ebenin, hekimin hakkı bu masada alınmalı.” ifadelerini kullandı.

Sendikanın 81 ilde başlattığı 112 dakikalık eylem, hükümetin teklifine karşı sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tepkisini göstermek amacıyla yapıldı.