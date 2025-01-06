Sağlık-Sen'den aile hekimlerinin iş bırakma eylemlerine tepki

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, bazı aile hekimlerinin iş bırakma eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur edilmemesi adına "Bugüne kadar iş bırakma kararı almadık ve almayacağız." ifadelerini kullandı.

Doğan, yazılı açıklamasında, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki gösteren bazı sendika ve derneklerin 6-10 Ocak tarihleri arasında aile hekimliklerinde, 8 Ocak'ta ise tüm sağlık kurumlarında iş bırakma kararı aldıklarını hatırlattı.

"Sorunlar diyalogla çözülür"

Hekimler, aile sağlığı çalışanları ve ebeler için mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Doğan, "Sorunlar diyalogla çözülür. Diyalog kapısını kapatacak her eylem ve hareket sorunun daha da büyümesine neden olur. Bu nedenle bugüne kadar iş bırakma kararı almadık ve almayacağız" dedi.

Ayrıca Doğan, aile hekimleri ile aile sağlığı hemşire ve ebelerinin sorunlarını dile getirmek ve taleplerini iletmek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti.