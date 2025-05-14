Sağlık turizminde kayıt dışı önlenecek, kalite artacak

Dünyanın dört bir yanından tedavi için yola çıkanlar, şifanın yanında güven, kalite ve yüksek hizmet standartlarını Türkiye’de buluyor. Türkiye’yi geçtiğimiz yıl sağlık turizmi amacıyla ziyaret eden kişi sayısı 1,5 milyonu aşarken bu alandan elde edilen gelir ise 3 milyar doların üzerine çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bu yükselişi daha güçlü ve sürdürülebilir kılarak Türkiye’nin sağlık turizmindeki kurumsal altyapısını pekiştirmek üzere yeni bir adım attı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sağlıkta Türkiye markasını yeni bir seviyeye taşıyacak “Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü”- nü imzaladı. Sağlık Bakanlığında düzenlenen törenle imzalanan iş birliği protokolü uluslararası sağlık hizmetlerinde koordinasyonu, kaliteyi ve görünürlüğü daha da artıracak.

Güvenli turizm dünyaya örnek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel salgın sürecinde sergilenen etkili sağlık hizmetleri ve alınan önlemlerin uluslararası kamuoyunda takdir topladığını belirten Ersoy, “Bu dönemde Sağlık Bakanlığımız ile yürüttüğümüz yakın iş birliği sayesinde uygulamaya koyduğumuz ‘Güvenli Turizm’ programı, sadece ülkemizde değil, dünya genelinde örnek gösterilen bir uygulama haline gelmiştir.” sözleriyle iki Bakanlık arasındaki başarılı iş birliğine vurgu yaptı.

Ersoy, imzalanan protokole ilişkin olarak şunları söyledi: “Bugün de sağlık turizmi alanındaki büyümeyi daha ileriye taşımak için Sağlık Bakanlığımız ile iş birliğini daha da güçlendirmiş olacağız. Hedefimiz, yalnızca ülkemize sağlık turizmi için gelen turistlerin sayısını artırmak değil; aynı zamanda bu alanda hizmet veren kuruluşların kayıt altına alınması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve sektörümüzdeki kayıt dışılığın önlenmesi” ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında atılan somut adımları açıklayan Bakan Ersoy, “Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan bu iş birliği protokolü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) arasında ortak tanıtım faaliyetleri yürütülmesi, sağlık kuruluşlarına yönelik kayıt ve bilgilendirme sistemlerinin kurulması, ayrıca sağlık tesislerinin TÜSKA aracılığıyla sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerine dâhil edilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmış oluyor.” dedi. Sağlık turizminin ürün çeşitliliği içerisinde en değerli alan olduğunu sözlerine ekleyen Ersoy, “Protokolün aynı zamanda bizim çok önemsediğimiz başka bir işlevi daha var.

Turistin sağlığı kısmı çok önemli. Gelen turistin sağlığının daha fazla güvence altına alınması, daha fazla konfor sağlanması sağlık konusunda, bunlar memnuniyet açısından çok çok önemli. Bir daha tekrar Türkiye’yi tercih etmelerinde çok önemli bir kriter olduğunu düşünüyoruz. Özel sektörü bu konseptin içine daha fazla dahil ederek sağlıkta Türkiye’nin çok daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız” diye konuştu.

HealthTürkiye ile marka değeri yükselecek

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’yi sağlık turizmi alanında bir marka haline getirdiklerini söyledi. Memişoğlu, “Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile ‘HealthTürkiye’ markasıyla yürüteceğimiz sağlık turizmi faaliyetleri ile bu alandaki gelir seviyemizi ileri boyutlara taşıyacağımıza inanıyoruz. İmzaladığımız iş birliği protokolü ile uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunduğumuz sağlık hizmetleri ve bu amaçla yürütülen tanıtım hizmetlerimizi güçlendiriyoruz” dedi.