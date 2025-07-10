Sağlıkçılara özel konut projesi tanıtıldı: Sağlık emekçilerine özel indirim ve öncelik imkanı

Kocaeli’de düzenlenen özel bir etkinlikte, sağlık çalışanlarına yönelik avantajlı konut imkanının tanıtımı yapıldı. Sağlık Çalışanları Spor Kulübü ile bir inşaat firmasının ortaklaşa düzenlediği Casaba Voyage Konut Projesi Lansmanı, sektörel dayanışmanın ve sosyal sorumluluk anlayışının öne çıktığı önemli bir buluşmaya dönüştü.

Etkinlikte konuşmalar yapılırken, projeye dair detaylar da paylaşıldı. Sağlık çalışanlarına özel indirimler, öncelikli alım fırsatları ve barınma çözümleri kamuoyuna tanıtıldı. Katılımcılara, projenin hem sosyal hem de ekonomik katkıları vurgulanırken, yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bu tür adımların yaygınlaştırılması gerektiği ifade edildi.

Türk Hemşireler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının yalnızca mesleki değil, sosyal ve ekonomik koşullarının da iyileştirilmesinin önemine değinildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Hemşireler Derneği olarak, her zaman hemşirelerin ve tüm sağlık profesyonellerinin sadece mesleki gelişimlerini değil, sosyal, ekonomik ve insani şartlarını da iyileştirmeye yönelik çalışmaları destekledik. Çünkü biz biliyoruz ki, sağlık hizmetinin kalitesi, sağlık çalışanlarının yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu davete bizi dahil eden Sağlık Çalışanları Kulübü’ne, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu evlerin tüm sağlık çalışanlarına huzur, güven ve dayanışma getirmesini diliyoruz."

Etkinlik, sağlık camiasından ve yerel idareden pek çok önemli ismi bir araya getirdi. Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan, Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahri Elmas, Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, Uz. Dr. Gökhan Nalbant, Dr. Nihat Üstüner, Destek ve Kalite Müdürü Bora Akargöl, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halil Kaçar, müdür yardımcıları Reyhan Aydın ve Ayşe Akbulut, Körfez ADSM İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Özalp, Sağlık Çalışanları Spor Kulübü Başkanı Efraim Yılmaz, başkan yardımcıları Mustafa Berber, Op. Dr. Murat Salih Güneş, Ferhat Ateş ile kulüp yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda sağlık çalışanı programa katıldı.

Sağlık Çalışanları Spor Kulübü, bu tür organizasyonlarla yalnızca konut erişimini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda kent genelinde sağlık sektörü içindeki iş birliklerini de güçlendirmeyi hedefliyor.