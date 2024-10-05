Sağlıkçıları pompalı tüfekle rehin altı, güvenlik yakaladı
Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümünde pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta 45 yaşındaki B.G., pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.
Pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.