Sağlıklı bir sürüş için çalışma yapılan noktalara dikkat!
Hasdal-Tayakadın yolunun Subaşı-Yassıören kavşakları 0-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş ve geliş şeklinde devam ediyor. Kara yollarının çalışma yapılan diğer kesimlerinde de sağlıklı bir sürüş için yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 2-12. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları dolayısıyla Güzelbahçe Gişeleri bölgesinde bant aktarması yapılarak, ulaşım gidiş-dönüş şeklinde sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Antalya-Isparta yolunun 24-25. kilometrelerindeki Kazak-1 ve 2 tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde aydınlatma çalışması yapılacak.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 4 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Beşirli-Uğurlu yolunun 1. kilometresinde Beşirli Tüneli'nin her iki istikametindeki tüplerinde başlatılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.