Sağlıklı bir sürüş için çalışma yapılan noktalara dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti 2-12. kilometrelerinde Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları dolayısıyla Güzelbahçe Gişeleri bölgesinde bant aktarması yapılarak, ulaşım gidiş-dönüş şeklinde sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı Kavşağı 14-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Narlı kavşakları 1-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antalya-Isparta yolunun 24-25. kilometrelerindeki Kazak-1 ve 2 tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde aydınlatma çalışması yapılacak.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 4 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 22-24. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Beşirli-Uğurlu yolunun 1. kilometresinde Beşirli Tüneli'nin her iki istikametindeki tüplerinde başlatılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.