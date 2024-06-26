Sağlıklı bir sürüş için kara yollarında dikkat edilmesi gereken konumlar
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolu (Edirne istikameti) trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı güney taşıma yolundan (İstanbul istikameti) iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 20.00-07.00 saatlerinde yapılıyor.
TAG Otoyolu'nun 97-101. kilometrelerindeki Adana Doğu-Misis kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kuyucak-Buharkent kavşakları 16-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten devam ediyor.
İstanbul-Ankara yolunun 4-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Polatlı-Haymana yolunun 2-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki asfalt sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Amasya-Turhal yolunun 56. kilometresindeki Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin Amasya-Turhal istikametinde yapılan çalışmalar nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 36-37. kilometrelerinde tünel bağlantı yolları ile Kemaliye-Kozlupınar viyadüklerinde yapılacak çalışma sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.