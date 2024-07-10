Sağlıklı bir sürüş için kara yollarında yapılan çalışmalara dikkat!
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre, O-4 Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşakları güney yolundaki 26-29. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde güney yolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun (Kuyucak-Buharkent kavşakları) 16-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Aydın-Denizli istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın-Denizli istikametinde sol şeritten devam ediyor.
Kars-Digor-Iğdır yolunun 0-1, Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Erzurum-Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Adapazarı-Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.