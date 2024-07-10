Sağlıklı bir sürüş için kara yollarında yapılan çalışmalara dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre, O-4 Anadolu Otoyolu'nun Şekerpınar-Orhanlı kavşakları güney yolundaki 26-29. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde güney yolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun (Kuyucak-Buharkent kavşakları) 16-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Aydın-Denizli istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın-Denizli istikametinde sol şeritten devam ediyor.

Kars-Digor-Iğdır yolunun 0-1, Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Pasinler yolunun 33-34. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 57-64. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adapazarı-Bilecik yolunun 13-16. kilometrelerinde elektromekanik sistemleri çalışması dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.