  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Sağlıklı sürüş için çalışma yapılan noktalara dikkat!
Takip Et

Sağlıklı sürüş için çalışma yapılan noktalara dikkat!

Yenikent - Temelli Projesi'ndeki K-12 köprüsü (Kol-6) imalatlarına ait köprü çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun 3-4. kilometrelerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşıma Ankara istikametinde gidiş-geliş olarak izin veriliyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara - Konya yolunun 0 - 68. kilometrelerinde Konya - Ankara istikametinde asfalt yolun üstyapısındaki çatlakların onarım çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde çalışma yapılan kesimlerde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla her iki istikamette sağ şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşakları 105-110. kilometrelerinde arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşaklarında bakım-onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönü trafik işaretlemesi ve bant aktarılması yapılacağından trafik akışı karşı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Isparta yolunun 24- 25. kilometrelerinde Kazak-1 ve Kazak-2 tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde aydınlatma çalışmaları yapılacağından ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol ulaşıma kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Sakarya yönünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrolü sağlanıyor.