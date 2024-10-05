Sağlıklı sürüş için çalışma yapılan noktalara dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Ankara - Konya yolunun 0 - 68. kilometrelerinde Konya - Ankara istikametinde asfalt yolun üstyapısındaki çatlakların onarım çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde çalışma yapılan kesimlerde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla her iki istikamette sağ şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşakları 105-110. kilometrelerinde arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşaklarında bakım-onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönü trafik işaretlemesi ve bant aktarılması yapılacağından trafik akışı karşı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya-Isparta yolunun 24- 25. kilometrelerinde Kazak-1 ve Kazak-2 tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde aydınlatma çalışmaları yapılacağından ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol ulaşıma kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma Sakarya yönünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrolü sağlanıyor.