SAHA 2026'da 3 günde 8 milyar dolarlık ihracat rekoru

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk 3 gününde Türk firmaları yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesine imza attı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, fuarda tarihi bir rekora imza atıldığını belirtti.

SAHA 2026, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da Türk şirketleri ihracata yönelik anlaşmalar yapıyor.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SAHA 2026'da ülke olarak tarihi bir rekora imza attık. Fuarın ilk 3 gününde firmalarımız yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu gurur tablosunu inşa eden tüm SAHA İstanbul üyelerimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SAHA 2026, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
