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Sahaf İsmail Lütfü Seymen İstanbul'da toprağa verildi

"Müteferrika" sahafın sahibi İsmail Lütfü Seymen bugün İstanbul'da toprağa verildi. 71 yaşında hayatını kaybeden Seymen, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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Sahaf İsmail Lütfü Seymen İstanbul'da toprağa verildi
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Kadıköy Akmar Pasajı’ndaki "Müteferrika" sahafın sahibi "Sakallı Lütfü" gerçek adıyla İsmail Lütfü Seymen bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Seymen'in cenazesi, Söğütlüçeşme Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

50 yıldır sahaflık yapan Seymen, bir süredir hastaneden tedavi görüyordu. 71 yaşındaki İsmail Lütfü Seymen'in dün hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA