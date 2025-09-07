Sahibinin tokatladığı maymun koruma altına alındı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde çobanlıkla geçimini sağlayan bir şahıs, Türkiye - Suriye sınırına yakın bir noktada bulduğunu söylediği ve 6 aydır beslediği maymunu tokatlayarak görüntüleri sosyal medyadan yayımladı.

Maymunun tokatlandığı anlar sosyal medyada tepkilere neden olurken, vicdanları sızlatan görüntülerin ardından ekipler harekete geçti.

Maymun koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri duruma müdahale ederek maymunu koruma altına alırken, şahsa da cezai işlem uyguladı.

Türkiye'de beslenmesi yasak olan maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü rehabilitasyon merkezinde misafir edilmeye başlandı.

İl Müdürü Nuri Akın ve ekipler tarafından muzla beslenen ve sağlık kontrolleri yapılan maymunun önümüzdeki günlerde çevre illerde bulunan bir hayvanat bahçesine sevkinin yapılacağı öğrenildi.