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Şahika Ercümen'den bir dünya rekoru daha

Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen'den bir dünya rekoru daha
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Milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda paletsiz kategoride kadınlar dünya rekoru olan 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi başardı.

Gilindire Mağarası, 1999 yılında hayvanlarını otlatırken bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkan ve buzul döneminden kalıntılar taşıyor.

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