Sahil Güvenlik Komutanlığı 400 askeri personel alıyor! Başvuru detayları ve şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karargâh ve bağlı birimlerde görev almak üzere 400 uzman erbaş alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda başvuruların 10 Şubat 2025'te başladığı ve 20 Şubat 2025 tarihinde sona ereceği duyuruldu. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek.

Başvurular ne zamana kadar sürecek?

Başvurular bugün (10 Şubat Pazartesi) saat 14.00 itibarıyla başladı. Başvuruların son tarihi ise 20 Şubat Perşembe günü saat 14.00 olarak belirlendi. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak ve posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Nasıl başvuru yapılır?

Adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuruların bazı branşlarda yeterli sayıya ulaşmaması durumunda başvuru süresinin uzatılabileceği ifade edildi. Bu konuda yapılacak duyurular www.sg.gov.tr adresinden paylaşılacak. Başvuru sonuçları da aynı adresten ilan edilecek.

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Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru sonuçları, sınav tarihleri, sınav yeri adresi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 17 Mart 2025 tarihinden sonra ilan edilecek. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacak.

Uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c. Tüm adaylar için 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak ya da sözleşmeli erbaş/er olarak terhis olmuş olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-17’de yer alan UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru bitiş tarihi itibariyle yalnızca terhis olmuş olanlar başvuru yapabilecektir.

g. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

ğ. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay (yedek subay ve yedek astsubay dahil), uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

h. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

ı. Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

i. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

j. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

l. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

m. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkum olmamak,

n. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

p. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

r. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

s. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

ş. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında

t. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki şartları karşılamak),

u. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, sayfa-13’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).

Alım yapılacak branşlar neler?

TOPÇU

Başvuru Kaynakları: Aşağıdaki şartlardan en az birini taşımanız gerekmektedir.

- Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Topçu, Torpidocu, Mayıncı ya da Porsun sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

- Askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında L/70 Topçusu, Oerlikon Topçusu ya da Stinger Tim Komutanı/ Yardımcısı sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

- Askerlik hizmetini Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tank-Tanksavar Komutanı/Yardımcısı/Elemanı/Nişancısı/Do ldurucusu, Tank Topu Tamircisi/ Yardımcısı, Top Komutanı /Elemanı/ Nişancısı/ Doldurucusu, Roketatar/ÇNRA Komutanı/Yardımcı/Elemanı/Nişancısı/ Doldurucusu, Obüs Komutanı/Yardımcısı/ Elemanı/Nişancısı/Doldurucusu/Tamircisi/ Tamirci Yardımcısı, Uçaksavar Top Manga/Tim Komutanı/Elemanı/Nişancısı/ Yardımcısı, Hava Savunma Top Komutanı/ Elemanı/Nişancısı/Yardımcısı, Stinger Komutanı/Nişancısı/Yardımcısı, Havan Manga Komutanı/Nişancısı/ Yardımcısı/ Cephanecisi, GTT (Geri Tepmesiz Tüfek) Manga Komutanı/Nişancısı/Cephanecisi, Ağır-Hafif Makineli Tüfek Unsur Komutanı/Nişancısı/Yardımcısı, MİLAN Komutanı/ Nişancısı/ Yardımcısı/ Cephanecisi sınıf/branş/ ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak.

Görev Yapılacak Birlikler: Yüzer

Kontenjan: 140

Açıklama: Yüzme Testi Var

SERDÜMEN

Başvuru Kaynakları: Aşağıdaki şartlardan en az birini taşımanız gerekmektedir.

- Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Serdümen ya da Vardabandra sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

- Meslek Liselerinin Güverte İşletme dalından mezun olup, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak.

Görev Yapılacak Birlikler: Yüzer

Kontenjan: 20

Açıklama: Yüzme Testi Var

ŞOFÖR

-Yeni tip sürücü belgelerinde “DE” ya da “CE” sınıfı ehliyeti bulunup, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak.

Görev Yapılacak Birlikler: Kara

Kontenjan: 60

Açıklama: Yüzme Testi Yok

MOTORCU

Başvuru Kaynakları: Aşağıdaki şartlardan en az birini taşımanız gerekmektedir.

- Askerlik hizmetini Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüzer unsurlarında (gemi/bot vb.) Motorcu sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

- Meslek Liselerinin veya Mesleki Eğitim Merkezlerinin; “Gemi Makineleri İşletme, Makine Zabitliği, Makine Bakım Onarım, Motor, Otomotiv Elektromekanik, Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği, İş Makineleri ya da Otomotiv Mekanikerliği” dalından mezun olup, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak,

- Herhangi bir liseden mezun olmanın yanı sıra yukarıda belirtilen mezuniyet dallarından birine ait iş yeri açma belgesi, ustalık/kalfalık belgesine sahip olup, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak.

Görev Yapılacak Birlikler: Yüzer

Kontenjan: 80

Açıklama: Yüzme Testi Var

TELSİZCİ

Başvuru Kaynakları: Aşağıdaki şartlardan en az birini taşımanız gerekmektedir.

- Askerlik hizmetini Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Telsizci, Telemci ya da Santral İşletmeni sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

- Askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında MEBS Cihazları Bakım Eri/Yardımcısı, Telefon Santrali İşletme Eri/Yardımcısı, Muhabere Merkezi İşletmeni sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

- Askerlik hizmetini Kara Kuvvetleri Komutanlığında Telsiz/Telefon/Santral İşletmeni/Yardımcısı, Çok Kanallı Muhabere Sistemleri (ÇKMS) İşletmeni, Kıta Muhabere/Haber Merkezi İşletmeni/ Elemanı, Telsiz ve Uydu İşletmeni Tim Komutanı, Elektronik Cihaz/Haberleşme Sistemleri Tamircisi ya da Bilgi Sistemleri Tamircisi/Tamirci Yardımcısı sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak,

- Meslek Liselerinin veya Mesleki Eğitim Merkezlerinin; Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Elektronik ve Haberleşme ya da Haberleşme Sistemleri dalından mezun olup askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak.

Görev Yapılacak Birlikler: Yüzer/Kara

Kontenjan: 60

Açıklama: Yüzme Testi Var

İKMAL (KAMAROT)

Başvuru Kaynakları: Aşağıdaki şartlardan en az birini taşımanız gerekmektedir.

- Meslek Liselerinin; Servis dalından mezun olup askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak,

- Lise mezunu olmanın yanında Servis Elemanı (Garson) Ustalık/Kalfalık ya da Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Servis Elemanı (Garson) Sertifikasına sahip olup askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak.

Görev Yapılacak Birlikler: Yüzer/Kara

Kontenjan: 20

Açıklama: Yüzme Testi Var

KURBAĞA ADAM

Başvuru Kaynakları: Aşağıdaki şartlardan en az birini taşımanız gerekmektedir.

- Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurbağaadam/Dalgıç sınıf/ branş/ihtisasında yapmış ya da yapıyor olmak,

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından onaylanmış en az 2 yıldız dalıcı belgesine sahip olup, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak,

- Liman Başkanlıkları tarafından onaylı Birinci ya da İkinci Sınıf Dalgıç belgesine sahip olup, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olmak,

Görev Yapılacak Birlikler: Yüzer

Kontenjan: 20

Açıklama: Yüzme Testi Var

Uygulanacak yazılı sınav ve ikinci seçim aşamaları

a. Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına,

(2) Ön sağlık muayenesine,

(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

(4) Uygulamalı mesleki bilgi sınavına,

(5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.