Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu
Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı alındı.
FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 13 "mahrem imam" için gözaltı kararı verildi.
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 6 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Kaynak: AA