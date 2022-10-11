Şahin: Bu, açık bir anayasal suçtur

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan bazı vatandaşların, kendi oturdukları adreslerde yabancı uyruklu şahısların kayıtlı olduğu yönündeki iddialarını değerlendirdi.

Şahin, şunları söyledi:

“Bu, ciddi bir zaaftır. Kimse kimseyi yanlışlıkla başka bir yere yerleştirmez arkadaş. Bu kimselerin e-devlete kaydı, hata ya da tesadüfen olabilecek bir işlem değildir. Birilerinin e-devlette bizzat bu girişleri yapmış olması gerekir. Nüfus müdürlüğü göç idaresine, göç idaresi İçişleri Bakanlığı’na sorumluluğu atarak halkımızı oyalayamaz. Bu, açık bir anayasal suçtur.

Vatandaş belge gösteriyor, belge. Bunun karşılığında devlet kurumları ne yapıyor? Hiçbir şey. Topu birbirlerine atıyorlar. Atarlar tabii. Yetkili Bakan Sayın Soylu’yu görmüyor musunuz? Muhabir soru soruyor, cevap vereceğine yakışıksız, ciddiyetsiz bir şekilde el kol hareketleriyle soruyu başından savıyor. Bu, devlet ciddiyetine ve adabına sığar mı? Kamu adına soru soran basın mensubuna cevap vermek ve kamuoyunu aydınlatmak Sayın Bakan’ın görevi değil de nedir? Doğru, hesaptan kaçar mı? Ne günlere kaldık.

Hükümetin, seçim güvenliği endişelerine bir de ulusal güvenlik endişelerini eklemiş olduğunu görüyoruz. Siz, ülkeye aldığınız göçmenlerin nerede olduğunu, nerede oturduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyorsanız acizsiniz, yok eğer bilerek yapıyorsanız da açıkça suç işliyorsunuz. Nüfus müdürlükleri dolup taşmış, e-devlet kilitlenmiş durumdayken bu hususta acilen hükümetin kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama yapmasını bekliyoruz.” (ANKA)