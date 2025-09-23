Sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddia edilen sanığa 'her bir köpek için ayrı ceza' talebi

Ankara'da sahipsiz köpekleri sahiplenme vaadiyle evine alarak öldürdüğü öne sürülen Muhammet Mustafa D.'nin yargılandığı davanın duruşması, Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık, "müstehcenlik" ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra tutuklu sanık da katıldı. Müşteki T.Ü.'nün avukatları, yavru köpeklerden üçünün müvekkiline ait olduğunu belirterek katılma talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi kabul etti.

Sanık marketten vileda ve muşamba aldı

Tanık olarak dinlenen taksici İ.K, sanığın taksisine bindiğinde köpek sahipleneceğini söylediğini aktararak, "Karşıyaka mezarlığına gittik. 3 kişi köpekleri sanığa teslim ettiler. Sanık, Batıkent'teki evine giderken markete uğramak istedi. Vileda ve muşamba aldı. 'Abi ev kirlenmesin' diye alıyorum dedi. Sonra yola devam ettik ve evine bıraktım. Arabada 2 yaş mama kalmış, ben de sonradan fark ettim. Olaydan bir gün sonra köpekleri teslim eden kişiler taksi durağına geldi. 'Sanığı aradıklarını, köpekleri görmek istediklerini, fakat engellendiklerini' söylediler. Daha sonra onları sanığın evine götürdüm ve oradan ayrıldım. Sonra ne oldu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatları somut delil olmadığını iddia etti

Sanık Muhammet D., evinde kan izine rastlanmadığını savunarak masum olduğunu iddia etti ve tahliyesini talep etti. Avukatları da suçun işlendiğine dair somut delil olmadığını öne sürdü.

Müşteki avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devamını ve "her bir köpek için ayrı ceza" verilmesini istedi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırlamak için süre talep ederek sanığın tutukluluğunun devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.