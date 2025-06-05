Sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddia edilmişti! 17 yıla kadar hapis talebi

Ankara'nın Sincan ilçesinde sahiplendiği köpekleri öldürdüğü öne sürülen doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında hazırlanan iddianamede, 'müstehcenlik' ve 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçlarından toplam 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, hayvanseverlerin 26 Nisan'da Duman'ın sosyal medya üzerinden sahiplendiği üç köpeği kısa süre içinde kaybettiğine dair şikayette bulunduğu bilgisi yer aldı. Hayvanları sormak için Duman'la irtibata geçmeye çalışan gönüllülerin net yanıt alamadığı belirtildi.

Evde peçetelere sarılı köpek kılı örnekleri bulundu

Başlatılan soruşturma kapsamında Duman'ın evinde yapılan aramada, çeşitli bıçaklar ve peçetelere sarılı köpek kılı örnekleri bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"Köpeklerin kaçtığını fark ettim"

İddianamede yer alan ifadesinde Duman, sahiplendiği köpeklerin camdan kaçtığını öne sürdü ve şu açıklamayı yaptı:

"Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine ya da ölüsüne rastlamadım. Sahiplendiğim 5 köpeğin kaçmasının ardından internetten ilan veren tanımadığım bir kişiyle irtibata geçtim. 3 yavru köpek sahiplendim. Alıp eve getirdiğimde köpekleri yıkadım. Poşet üzerinde görülen yavru köpek, yıkadığım köpek olup, orada hareketsiz ve kanlar içinde yattığı iddia edilmişse de bahsedilen şey süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir. Köpek ölü değildir. Duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Kendilerine engel olmaya çalışırken karşılıklı olarak arbede yaşandı. Kendilerine hakaret ve tehdit içerikli herhangi bir söz sarf etmedim. Sadece evimi terk edin dedim."

Duman'a ait dairenin yan tarafındaki villadan alınan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu sanığın elinde 3 yavru köpekle eve geldiği ancak köpekleri evine aldığı saatten itibaren ertesi güne kadar köpeklerin ev ve bahçe civarında görülmedikleri anlatıldı.

Komşu bir villadan alınan güvenlik kamerası görüntülerinde Duman'ın üç yavru köpekle evine girdiği, ancak o saatten sonra köpeklerin ne evin içinde ne de çevresinde görülmediği belirtildi.

Telefonunda 43 bin müstehcen görsel tespit edildi

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan dijital incelemede Duman'ın telefonunda hayvanlara yönelik müstehcen içerik barındıran 43 bin görsel bulunduğu, ayrıca internet tarayıcısında "beyaz duvar boyası" ifadesiyle arama yapıldığı tespit edildi.

İddianamede, Duman'ın 30 Mart ve 26 Nisan tarihlerinde sosyal medya aracılığıyla toplam sekiz yavru köpek sahiplendiği, bu köpeklerden bazılarının cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğü ve delillerin ortadan kaldırılması amacıyla çöp poşetlerine konularak dışarı atıldığı öne sürüldü.

Evde yapılan aramalarda duvarlarda boya izleri, çeşitli temizlik işlemleri ve poşetlere ayrılmış kıl örnekleri bulunduğu; ayrıca evin bahçesinde köpek kemiklerine rastlandığı kaydedildi. Başsavcılık, bu eylemlerin birden fazla kez ve sistematik şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdi.