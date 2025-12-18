Sahte alkol operasyonu: 17 ilde binlerce litreye el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik son iki haftada 17 ilde geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, operasyonlar kapsamında 27 bin 886 litre sahte ve kaçak alkollü içki ile 67 bin 994 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilirken, olaylarla bağlantılı 66 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

17 ilde operasyon gerçekleşti

Söz konusu çalışmalarla, sahte ve kaçak alkol üretimi yoluyla vatandaşların can ve sağlık güvenliğini tehdit eden faaliyetlerin önüne geçildiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

Operasyonların; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırklareli, Manisa, Ordu, Rize ve Tekirdağ illerinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.