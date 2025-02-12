Sahte alkol soruşturmalarında bilanço: İki kentte 40 tutuklu!
İstanbul ve Ankara'da son günlerde yine sahte alkol nedeniyle 100'ün üzerinden insanın hayatını kaybetmesi dikkatlerin buraya toplanmasına neden oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki kentteki soruşturmalar hakkında bilgi verdi. İstanbul'da bugüne kadar 18, Ankara'da ise 22 kişinin tutuklandığı açıklandı.
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Son haftalarda çok sayıda kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.
İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 70 olurken, Ankara'da 33 kişi yaşamını yitirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara ve İstanbul cumhuriyet başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar hakkında bilgi verdi.
Soruşurmalar kapsamında İstanbul'da 18; Ankara'da ise 22 kişi tutuklu. Soruşturmalarda 48 kişi hakkında da adli kontrol kararı var.