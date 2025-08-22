Sahte altınla kuyumcuları dolandırdılar! 2 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sahte altınlarla kuyumcuları dolandırmaya çalışan iki şüpheli, polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı.

Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki kuyumcudan gelen ihbar üzerine harekete geçti. İddiaya göre M.B. (22) isimli kadın, sahte altınları bozdurmaya çalıştı ancak durumundan şüphelenilince hızla kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kısa süreli kovalamaca sonunda şüpheliyi bir akaryakıt istasyonunda gözaltına aldı.

M.B., ifadesinde dolandırıcılığı galerici olduğunu söylediği erkek arkadaşı A.S. (28) ile birlikte yaptıklarını ve Kahramanmaraş'tan Zonguldak'a geldiklerini itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri, A.S.'nin kullandığı aracı Abaz Caddesi'nde durdurarak ikinci şüpheliyi de gözaltına aldı.

112 bin 449 TL nakit para ve 70 adet sahte altın ele geçirildi

Araçta yapılan aramada 112 bin 449 TL nakit para, 63 sahte gram altın, 7 sahte çeyrek altın, çeşitli kredi kartları, ruhsatlar, pasaport, kaşeler, 3 cep telefonu, 1 flaş bellek, altın kalıpları ve boş keseler ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin bozdurduğu 9 sahte altın da delil olarak dosyaya eklendi.

A.S.'nin aynı zamanda ehliyetsiz araç kullandığı belirlenirken, 40 bin TL idari para cezası kesildi ve araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.