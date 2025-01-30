Sahte başkomiseri kimliğindeki yazım yanlışı ele verdi!

Esenler'de bir hafta önce Tuna Köprüsü'nde denetim yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Otomobilin sürücüsü Mustafa Y. ise başkomiser olduğunu iddia etti.

Yazım hatasıyla yakayı ele verdi

Ekipler, Mustafa Y.'nin polis kimliğinde "başkomiser" olarak yazılması gereken rütbenin "başkomser" olarak kaydedildiğini fark etti. Polis kimliğinin sahte olduğu anlaşılan Mustafa Y. gözaltına alındı.

Otomobilde, 2 sahte polis kimliği ile "başkomiser" rütbesi takılı yelek ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin "tehdit, hakaret ve kasten yaralama" gerekçesiyle birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.