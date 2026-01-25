Sahte bilezikleri verip Cumhuriyet altını almak isterken suçüstü yakalandı

Eskişehir'de, sahte altın bilezikleri vererek Cumhuriyet altını almak isteyen bir şüphelinin dolandırıcılık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. F.Y. isimli şahıs, yaklaşık 34 gram ağırlığında, pirinçten yapıldığı değerlendirilen sahte bilezikleri Cumhuriyet altını ile değiştirmek istedi. Bileziklerin piyasa değerini yaklaşık 222 bin TL olarak hesaplayan kuyumcu çalışanı Ömür Çınar ile pazarlık yapan şüpheli, daha yüksek bedel almaya çalıştı.

Alışverişin gerçekleşmek üzere olduğu sırada bilezikleri test eden kuyumcu, ilk kontrolde sahteciliği fark edemedi. Daha etkili bir solüsyonla yapılan ikinci incelemede altınlarda şüpheli durum tespit edildi. Bileziklerin sahte olduğu anlaşılırken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şüphelinin altınların kendisine ait olmadığını öne sürerek dükkândan ayrılmak istemesi üzerine durum polise bildirildi. Kuyumcuların dükkânda tuttuğu F.Y, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın daha önce de benzer bir dolandırıcılık girişiminden sabıkası bulunduğu öğrenildi.

Sahteciliği fark eden kuyumcu Ömür Çınar, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Sahte bilezik satmaya gelen şahıs gayet soğukkanlıkla bileziği satmak için geldi. Hatta karşılığında da Cumhuriyet altını talep etti 4 tane. Borcu olduğunu söyledi. Ben fiyatını söyledikten sonra, 'Fiyatta da bir şeyler yapabilir misiniz' diye hatta pazarlık da yaptı. Ondan sonra bileziğin sahte olduğunu söyleyince polisi çağırmamamız için yalvardı, 'Ben de başkasından aldım altını. Ben onu getireyim, bilezik sizde kalsın, ben gideyim' tekliflerinde bulundu hatta. Polis ekipleri gelince şahsı kelepçeleyip götürdüler" dedi.

Son dönemde bu tür dolandırıcılık girişimlerinin arttığına dikkat çeken Çınar, şöyle devam etti:

"Bilezik 34 buçuk gram. Aşağı yukarı 220 bin lira piyasa değeri var. Böyle sahtecilik, dolandırıcılık olaylarına yaptırımların yükselmesi lazım. Bilezikler sahte ama gerçek gibi yapılıyor. Anlaması zorlaşıyor. Bizim ayar solüsyonlarımız var. Onlarla bakıyoruz. Birinci testte anlaşılmadı. Daha detaylısını yaptığımda anladım. Şüphelendiğimiz her bilezikte yapıyoruz. Şahsın soğukkanlılığı çok profesyoneldi. Cumhuriyet altını alıp parasını da üstüne alıp gidecekti. Kuyumcular bunun farkında çok detaylı kontrol ediyorlar. Artık bilinçliyiz bunu kontrol ediyoruz."