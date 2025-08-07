Sahte diploma dağıtan sanık suç makinesi çıktı: Tam 44 kaydı var

Ankara'da ocak ve mayıs ayında yapılan sahte diploma operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan 35 yaşındaki İsa Can E.'nin de diğer zanlılar gibi üniversitelerin öğrenci işleri sistemine sızdığı öğrenildi.

Zanlının orada görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte e-imza üretip sisteme girip sahte diploma ürettiği öne sürüldü.

İsa Can E.'nin önce Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan şahsın adına sahte e-imza oluşturduğu ve işletme diploması düzenlediği, daha sonra aynı üniversiteden hukuk ve beden eğitimi ve spor öğretmenliği diploması oluşturduğu iddia edildi.

Sanığın aynı zamanda Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul İl Göç Uzmanı olarak görev yapan üst düzey bir kişinin fotoğrafı ile sisteme girip sahte e-imza üretip buradan sahte belge çıkardığı ileri sürüldü. Zanlının ayrıca hukuk fakültesi diplomasını da bu operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan Gökay Celal G.'ye aldığı tespiti yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sistemine bile sızmış

İsa Can E.'nin sahte kimlik kullanılmak suretiyle Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığında, başkomiser olarak görev yapan S.D.'nin adına oluşturulan elektronik imza ile sistemlere yetkisiz erişim sağladığı da da ileri sürüldü.

Zanlının 44 suç kaydının olduğu, bunların genellikle dolandırıcılıktan kaynaklandığı öğrenildi.