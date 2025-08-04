Sahte diploma davasında yeni detaylar! Depremde ölenlerin kayıtları silinerek yerlerine başkaları kaydedilmiş

Sahte diploma çetesi davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Çete üyelerinin, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarını silerek, bu boşluklara sahte hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri yerleştirdiği belirlendi.

65 şüpheli daha davaya eklendi

Çok sayıda kamu kurumu yöneticisinin elektronik imzasını kopyalayarak sahte lise, üniversite diploması ve sürücü belgesi düzenlediği tespit edilen 134 şüpheli hakkında Mayıs ayında dava açılmıştı. Temmuz ayında tamamlanan ikinci bir iddianameyle, soruşturma kapsamında 65 şüpheli daha davaya eklendi. Hazırlanan iddianamede, çete üyelerinin vefat eden avukatların kayıtlarını sildikten sonra, onların yerine sahte mezuniyet kaydı oluşturduğu ve bu kayıtların e-Devlet ekranında da görünmesini sağladığı belirtildi.

Önce 150 bin lira istedi sonra 'şaka yaptım' dedi

İddianamede, çete üyelerinden Zeynep Karacan'ın, ofis anlaşması yaptığı bir müteahhit olan Osman Ulunç'a kendisini öğretmen olarak tanıttığı ve Ulunç'un e-Devlet şifresini alarak ona bir üniversite diploması kaydı yaptığı bilgisi yer aldı. Ulunç'un bu usulsüz işlemden haberdar olması üzerine kaydın silinmesini talep ettiği, ancak Karacan'ın bu işlem için 150 bin lira istediği ifade edildi. Ulunç'un parayı ödemeyeceğini söylemesi üzerine Karacan'ın "şaka yaptım" diyerek geri adım attığı belirtildi.

Bir başka mağdur olan Nursel Tanju'nun ifadesi de iddianamede yer aldı. Tanju, sosyal medyada gördüğü bir ilanla çeteyle iletişime geçtiğini ve hostes veya özel güvenlik olmak istediğini söyledi. Çetenin bu hizmetler için 70 bin ila 80 bin lira istediği, Tanju'nun bu parayı ödedikten sonra kendisine online eğitimler verildiği ve e-Devletine "tıbbi sekreterlik" mezuniyeti kaydedildiği anlaşıldı.

Ne olmuştu?

Geçen mayıs ayında açılan ilk davada 134 şüpheli yer alırken, temmuzda tamamlanan ikinci iddianameye 65 şüpheli daha eklendi. Her iki iddianamede başta Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan'ın bulunduğu 6 şüphelinin sahte diploma organizasyonunu yöneten kişiler olduğu anlatıldı. Birinci iddianamede, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü şikâyetçiler arasında yer aldı. İkinci iddianameye göre ise şüphelilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanları veya personelinin e-imzalarını kopyaladıkları tespit edilmişti.