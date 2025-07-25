Sahte diploma 'mağdurları’ isyan etti: 100 bin vermeye hazırım, yeter ki...

Bugün sosyal medyada hayli çarpıcı bir ‘şikâyet’ öne çıktı. 21 Haziran 2025 tarihli şikâyetinde sahte diploma çetesin mağduru olduğunu söyleyen ‘Leyla’ adlı bir kullanıcı, X üzerinden iletişime geçtiği ‘sahtediplomaa’ adlı hesap tarafından mağdur edildiğini ifade etti.

Sahte diploma için 40 bin lira ödediğini fakat 5'inci gün olmasına rağmen e-Devlet’te diplomasının görünmesini söyleyen 'Leyla’, “Diplomamı alamazsam işimden olacağım. 100 bin lira dahi ödeyebilirim” yazdı.

’25 bin peşin ödedim, diploma gelmedi'

Şikayetvar sitesine 23 Temmuz 2025’te dert yanan ‘İlayda’ isimli bir kullanıcı ise, ‘parayladiplomaa’ adlı bir hesaba başvurduğunu ve sahte diploma için peşin 25 bin lira ödeme yaptığını yazdı.

Üniversite fark etmeksizin devlet konservatuarı diplomasına ihtiyacı olduğunu ifade eden ‘İlayda’ kaydını görse de mezuniyetinin sağlanmadığını ve diplomasının gelmediğini aktardı.

‘PDF atıp bıraktılar’

25 Haziran’da ise ‘Duygu’ adlı bir kullanıcı ‘diplomaservisi’ adlı internet sitesinin sahte diplomasını çıkarmadığını söyledi.

‘Sudenaz’ adlı bir kullanıcı da 25 Haziran’da talep oluşturup 2 bin lira kapora gönderdiğini anlattı. ‘Sudenaz’ “İnsanları mağdur etmeyin. Kimse 2000 lirayla zengin olmaz” yazdı.

Dolandırıcılara mühlet verdi

‘Yunus’ adlı bir kullanıcı ise 17 Haziran’da yaptığı paylaşımda ‘paralidiplomaal’ hesabıyla 4 yıllık lisans diploması için iki taksit halinde 25 bin liraya anlaştığını yazdı.

İlk taksiti ödedikten sonra kapının duvar olduğunu ifade eden ‘Yunus’ tekrar iletişim kurduğu hesapla görüntülü görüşme yapıp ikinci taksidi de gönderdiğini belirtti.

‘Yunus’ şikâyetinin sonunda dolandırıcılara mühlet de verdi: “Temmuz ayının sonuna kadar diplomam gelmez ve e-Devlet'te görünmezse olacaklardan ben mesul değilim. Bakın bakalım sizlere nasıl ulaşıyorum.”