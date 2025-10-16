Sahte diploma skandalında DDK devrede: Talimat Erdoğan’dan geldi!

Geçtiğimiz aylarda patlak veren sahte diploma skandalı kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Sahte e-imzalar ile ehliyet ve diploma basan çeteye yönelik soruşturma açılmış 220 kişiye işlem yapılırken, 199 şüpheli hakkında da kamu davası açılmıştı.

Bazı akademisyenlerin ve kamu görevlilerinin de sahte diploma aldığı öne sürülürken, yankıları devam eden skandala ilişkin Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da inceleme başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı mücadele için harekete geçen DTK, söz konusu elektronik imza süreci, ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler ve yapılan işlemler hakkında tüm iddiaları değerlendirecek.

Ne olmuştu?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzaları kopyalanmış ve para karşılığı çok sayıda sahte diploma üretilmişti.

Hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük unvanı elde eden isimlerin yanı sıra soruşturmada, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıkmıştı.