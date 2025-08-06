Sahte diploma skandalının başrolü torbacı çıktı! Kendisine de lise diploması düzenlemiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “ÖSYM Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “Bilişim Sistemine Girme” suçlarından Ocak ayında Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

İlk dalgada 126 şüpheli yakalanırken, 17’si tutuklandı. Soruşturmada, bazı elektronik sertifika sağlayıcılarının bayileri üzerinden sahte kimliklerle kamu personeli adına e-imza üretildiği, bu imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı tespit edildi.

Mayıs ayında yürütülen ikinci dalga operasyonda ise 16 ilde 61 şüpheli yakalandı, 20’si tutuklandı. Çalışmalarda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyeti belirlendi.

Şebekenin "lideri" torbacı çıktı

Soruşturma derinleştikçe en çok sahte diploma düzenleyen kişinin Adana’da yaşayan Mıhyedin Y. olduğu ortaya çıktı.

Zanlının 3 Suriyeli adına hat çıkardığı, hedef kişilerin telefon numaralarına ulaştığı, Ağrı İbrahim Çeçen, İnönü, Ege, Süleyman Demirel, Çanakkale Onsekiz Mart ve Atatürk Üniversitesi ile çeşitli milli eğitim müdürlükleri ve halk eğitim merkezlerindeki görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte e-imza ürettiği belirlendi.

Ortaokul mezunu olan Mıhyedin Y.’nin, girdiği sistemler üzerinden kendisine de sahte lise diploması düzenlediği tespit edildi. Zanlının “uyuşturucu satmak” ve “kullanmak” dahil 8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.