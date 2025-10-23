Google Haberler

Sahte dişçiden servet çıktı!

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ruhsatsız diş kliniğine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 21 bin 400 dolar ve 65 bin 900 lira ele geçirildi.

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimi diploması bulunmayan 2 kişinin ilçe merkezinde yasa dışı diş çekimi, tedavi ve protez uygulamaları yaptığını tespit etti.

Sahte dişçiden servet çıktı! - Resim : 1

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, diş kamerası, dolgu makinesi, mikromotor başlıkları, hava-su şırıngası, çok sayıda enjektör ve ağrı kesici çözeltiler gibi tıbbi cihaz ve malzemelere el koydu.

Sahte dişçiden servet çıktı! - Resim : 2

Klinikte yapılan aramada ayrıca 21 bin 400 Amerikan doları ve 65 bin 900 TL bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

