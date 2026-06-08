Sahte dolarla ATM'den para çeken dokuz kişi gözaltında
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte 50 dolarlık banknotları ATM'ler üzerinden sisteme sokarak yaklaşık 102 bin 750 dolar haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte dövizleri farklı banka ATM'lerinden Türk lirasına çevirerek gelir elde ettiği tespit edildi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil edildiğini ve sonrasında farklı banka ATM'lerinden dövizin Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç sağlandığını belirledi.
Bu yöntemle 102 bin 750 dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.