Sahte Galatasaray Kulübü üyesinden milyonlarca liralık vurgun

Sabah gazetesindeki habere göre Murat Ş., arkadaş ortamında tanıştığı polisin aracını satıp yenisini alacağını öğrenince planını devreye soktu. Murat Ş., isterse kendisine ucuz fiyata araç alabileceğini söyledi. Polis memuru ikna olmadı. Murat Ş. bu kez iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını gösterip güven kazanmaya çalıştı. İkna olan polis memuru toplamda 666 bin 249 TL parasını gönderdi ancak 5 ay geçmesine rağmen arabasını alamadı. Murat Ş.'nin aynı yöntemle bu kez Ataşehir'de görevli bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan polisin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Mağdurlardan birinin de Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe çıktı.

Murat Ş., ilerleyen günlerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.