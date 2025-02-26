Sahte içki 2025'te 152 kişiyi hayattan kopardı
Türkiye'de sahte içki tükettiği için hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, bu sebeple hastanede yaşam savaşı veren de pek çok kişi bulunuyor. Yılbaşından bugüne 152 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki üreticilerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısı 983'e ulaştı.
AA
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Türkiye'de bu yıl 152 kişi sahte içki sebebiyle hayatını kaybederken, sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre bu operasyonlarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi, 983 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 75'i hakkında da adli kontrol kararı verildi.