Sahte içki can almaya devam ediyor: Ankara'da ölü sayısı 63'e çıktı

Başkentte sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e çıktığı açıklanırken; yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma devam ediyor

Ankara'da sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 63 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 30 şüpheli tutuklandı, 38 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

18 Şubat'ta yapılan açıklamada, başkentte sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a çıktığı açıklanmıştı.