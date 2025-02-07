Sahte içki can almaya devam ediyor: Ankara'dan sonra İstanbul'da da acı tablo ortaya çıktı

Sahte içki can almaya devam ediyor. Ankara Valiliği, bugün kentte 33 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken; İstanbul'dan da acı haber geldi. Kentte 70 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin ise sahte içki sebebiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Açıklama Vali Davut Gül'den geldi

Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Gül, kentte 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki kaynaklı 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gül, sahte içki sebebiyle 150’den fazla kişinin de hastaneye başvurduğunu duyurdu.

Vali Gül, sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik operasyonların devam ettiğini kaydetti. Bu kapsamda 190 kişinin yakalandığını, bu kişilerden 11'inin ise tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkolün ele geçirildiği de öğrenildi.

Ankara'da 33 kişi hayatını kaybetti

Ankara Valisi Vasip Şahin de bugün yaptığı açıklamada, il genelinde son zamanlarda 33 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Şahin, sahte içki nedeniyle 20 kişinin de hastanede tedavileri altında olduğunu belirtti.