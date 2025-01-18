Sahte içki can almaya devam ediyor! Eğlence dönüşü hayatını kaybetti: Mekan mühürlendi

İki arkadaşıyla birlikte Esenyurt'taki bir eğlence mekanında alkol alan Hasan Can (33), sağlık durumu kötüleşince aile tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alkol aldıktan sonra geldiği evinde fenalaşan ve annesi kendisini uyandırmaya çalışınca görme yetisini kaybettiğini anlayan Can, ikiz kardeşinin yardıma gelmesi üzerine Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Can hayatını kaybetti.

Otopsi sonuçları bekleniyor

Hasan Can'a aynı gece eşlik eden arkadaşı M.C'nin de sağlık sorunu yaşadığını öğrenen Can Ailesi, Esenyurt Polis Merkezi'ne alkolün içildiği mekanla ilgili şikayette bulundu. İncelenmek üzere işletmedeki alkollerden numuneler alınırken, Belediye söz konusu mekanı mühürledi ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Hasan Can’ın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı ve eğlence mekanında içki içen üç arkadaşa mekan tarafından nereden doldurulduğu belli olmayan iki bardak alkol ikram edildiği öğrenildi.

Hüseyin Can: "Kardeşim içtiği alkol sonucunda zehirlendi"

Hasan Can’ın ikiz kardeşi Hüseyin Can, “Arkadaşlarıyla beraber Koza Mahallesi’nde gittiği ve orada içtiği alkolden dolayı zehirlenmiş. Metil alkol, metanolün toksik etkisi buradan bütün gençler öğrensin kana karıştıktan sonra geri dönüşü çok zor. Beyindeki, vücuttaki tüm sinirleri öldürüyor. Benim kardeşim içtiği alkol sonucunda zehirleniyor. Hastane raporlarında da mevcut o mekanda alkol aldıktan sonra başka iç bir mekanda alkol içmemiş. O mekandan sonra başka bir yerde alkol almış olsaydı normal bir alkol olacaktı zaten ve hayatını kurtaracaktı. Bildiğimiz kadarıyla Sinan adında bir şahsa para ödemesini IBAN’ına yapmışlar ama mekanla ilgili başka bir bilgimiz yok. Mekanın belediye tarafından kapatıldığını öğrendik. Savcılık bütün delilleri toplamış. Mekandaki tüm şişelerin fotoğrafları çekilmiş” şeklinde konuştu.