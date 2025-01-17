Sahte içki faciası devam ediyor! 4 günde onlarca kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte içki faciası 4. gününde de devam ediyor. Zehirlenenlerin sayısı 88'e ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 38 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören 27 kişinin ise durumu ciddiyetini koruyor.

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir gibi ilçelerde başvuru yapan kişiler tedavi altına alındı. Zehirlenme nedeniyle hastanelerde tedavi gören 88 kişiden 38'i tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, hastanede tedavisi süren 27 kişinin yoğun bakım ünitesinde olduğu bildirildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabı X üzerinden piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 8 kişinin işlemleri sürüyor, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA