Sahte içki faciası devam ediyor! 4 günde onlarca kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da sahte alkol kaynaklı zehirlenmelerde 38 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. İstanbul Valiliği, sahte alkol operasyonunda 15 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 4’ünün "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandığını, 8 kişinin işlemlerinin sürdüğünü ve 3 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.
İstanbul'da sahte içki faciası 4. gününde de devam ediyor. Zehirlenenlerin sayısı 88'e ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 38 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören 27 kişinin ise durumu ciddiyetini koruyor.
Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir gibi ilçelerde başvuru yapan kişiler tedavi altına alındı. Zehirlenme nedeniyle hastanelerde tedavi gören 88 kişiden 38'i tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, hastanede tedavisi süren 27 kişinin yoğun bakım ünitesinde olduğu bildirildi.
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği sosyal medya hesabı X üzerinden piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemede "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 8 kişinin işlemleri sürüyor, 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA